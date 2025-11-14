General Insurance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

General Insurance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,38 INR. Im Vorjahresviertel hatte General Insurance 9,29 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 129,46 Milliarden INR – ein Plus von 4,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem General Insurance 123,94 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at