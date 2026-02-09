|
General Insurance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
General Insurance äußerte sich am 07.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 9,84 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte General Insurance 9,56 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 126,28 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 111,64 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
