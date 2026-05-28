28.05.2026 06:31:29

General Insurance vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

General Insurance hat am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 14,44 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 14,24 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat General Insurance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 132,17 Milliarden INR im Vergleich zu 133,19 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 55,08 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte General Insurance 42,36 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 534,70 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 495,55 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:20 Q1 2026: Diese Aktien hatte Carl Icahn im Portfolio
28.05.26 Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal
27.05.26 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026

Börse aktuell - Live Ticker

Vorläufige Einigung im Nahost-Konflikt in Sicht: Asiens Börsen fester
Die Börsen in Fernost präsentieren sich vor dem Wochenende freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen