General Insurance vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

General Insurance hat am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 14,44 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 14,24 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat General Insurance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 132,17 Milliarden INR im Vergleich zu 133,19 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 55,08 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte General Insurance 42,36 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 534,70 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 495,55 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at