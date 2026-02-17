General Investment präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

General Investment hat am 15.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 JOD, nach 0,040 JOD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,7 Millionen JOD, während im Vorjahreszeitraum 3,1 Millionen JOD ausgewiesen worden waren.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,210 JOD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei General Investment ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,210 JOD in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 12,36 Millionen JOD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 12,24 Millionen JOD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at