|
17.02.2026 06:31:28
General Investment präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
General Investment hat am 15.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 JOD, nach 0,040 JOD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,7 Millionen JOD, während im Vorjahreszeitraum 3,1 Millionen JOD ausgewiesen worden waren.
Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,210 JOD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei General Investment ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,210 JOD in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 12,36 Millionen JOD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 12,24 Millionen JOD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!