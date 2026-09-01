General Investment stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

General Investment hat am 30.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

General Investment hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,10 JOD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 JOD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 3,7 Millionen JOD gegenüber 3,0 Millionen JOD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at