|
20.03.2026 06:31:28
General Mills: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
General Mills gab am 18.03.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,12 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 4,44 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,84 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefer -- DAX rutscht ab -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Der heimische Leitindex präsentiert sich am Freitag mit leichten Verlusten, während der deutsche Leitindex Verluste verzeichnet. Die US-Börsen zeigen sich mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.