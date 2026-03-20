General Mills: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

General Mills gab am 18.03.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,12 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 4,44 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,84 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at