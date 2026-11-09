General Mills Aktie
WKN: 853862 / ISIN: US3703341046
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09.11.2026 16:45:00
General Mills Has Paid Uninterrupted Dividends for 127 Years. Here's the Yearly Payout on $5,000.
General Mills (NYSE: GIS) can't brag that it's a Dividend King, as it hasn't increased its dividend payout for 50 or more consecutive years. That said, it still has something to boast about, as it has paid a dividend for 127 consecutive years. On top of that, the cereal maker's dividend yield sits at an attractive 6.8% as of this writing.
With a reliable payout and such a high yield, it appears to be a favorable income generator on the surface. Today, we'll look at how much a $5,000 investment would yield in yearly dividend payouts, and why there's more to consider before investing in the stock than just the high yield alone.
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|General Mills Inc.
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