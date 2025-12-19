General Mills informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

General Mills hat am 17.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,78 USD, nach 1,42 USD im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 4,86 Milliarden USD, gegenüber 5,24 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,24 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at