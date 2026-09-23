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24.09.2026 00:13:21
General Mills Reaffirms Full-Year Guidance as International Profit Jumps 14%. Is the Turnaround Finally Working?
It's never easy for a company grounded in a traditional business to shift to a higher-growth model. General Mills (NYSE:GIS), a food company best known for its line of breakfast cereals, has been undergoing such a transition for several years.
Results have been mixed, but at least General Mills topped expectations (if only modestly) after reporting its fiscal first-quarter 2027 financials Wednesday morning. Let's see how it did.
Image source: Getty Images.
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|General Mills Inc.
|31,41
|1,13%
|International Public Partnerships Ltd
|1,40
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