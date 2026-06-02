General Mills Aktie
WKN: 853862 / ISIN: US3703341046
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02.06.2026 05:19:26
General Mills sells Häagen-Dazs ice cream stores in China
Transaction is the latest in shift towards local management for well-known foreign brandsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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