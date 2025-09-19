General Mills stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

General Mills gab am 17.09.2025 die Zahlen für das am 31.08.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat General Mills im vergangenen Quartal 4,52 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte General Mills 4,85 Milliarden USD umsetzen können.

