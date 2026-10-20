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20.10.2026 20:15:00
General Mills Stock Is Down 30%, and Wall Street Analysts Keep Cutting Their Price Targets. Here's Why History Says They're Missing the Bigger Picture.
Shares of General Mills (NYSE: GIS) are down around 30% over the past year. That's way worse than the average consumer staples stock, which is up nearly 10% over the same span. Wall Street is very downbeat on General Mills right now. While no analyst cut its rating on the company after it reported fiscal first-quarter 2027 earnings, only three analysts rate it a buy.
But if history is any guide, the food maker will eventually get back on track. Here's why you may want to buy it despite Wall Street's negative view.
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Aktien in diesem Artikel
|General Mills Inc.
|29,65
|1,82%
|Keep Inc. Registered Shs Unitary
|0,13
|-3,79%
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