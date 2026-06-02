General Mills Aktie
WKN: 853862 / ISIN: US3703341046
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02.06.2026 06:02:52
General Mills to sell mainland China Haagen-Dazs ice-cream shops to local tea brand Ningji
Western brands have been reassessing their approach to the world’s second-biggest economy,Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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