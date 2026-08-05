General Mining Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

General Mining Company hat am 02.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,34 JOD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,080 JOD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,2 Millionen JOD – eine Minderung von 58,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,5 Millionen JOD eingefahren.

Redaktion finanzen.at