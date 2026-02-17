17.02.2026 06:31:28

General Mining Company präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

General Mining Company stellte am 16.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 JOD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,100 JOD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 0,3 Millionen JOD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,1 Millionen JOD umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,090 JOD gegenüber -0,200 JOD im Vorjahr.

General Mining Company hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Millionen JOD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 228,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 0,39 Millionen JOD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

