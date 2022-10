General Motors-Aktie fester: GM steigert Gewinn deutlich

Im dritten Quartal erhöhte der größte US-Autobauer die Produktion kräftig und verdiente unterm Strich 3,3 Milliarden Dollar (3,36 Mrd Euro) - rund 37 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Erlöse wuchsen dank florierender Pick-up-Truck- und SUV-Verkäufe um gut 56 Prozent auf 41,9 Milliarden Dollar, wie GM am Dienstag mitteilte. Der Autokonzern bestätigte trotz des angesichts von Inflations- und Rezessionsgefahren unsicheren Konjunkturausblicks sein Gewinnziel für das Gesamtjahr. Das kam bei Anlegern gut an, die General Motors-Aktie legt an der NYSE zeitweise um 1,60 Prozent auf 36,29 US-Dollar zu.

DETROIT (dpa-AFX)