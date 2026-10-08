General Motors Awards Mothers Against Drunk Driving $350,000 Grant For Prevention

(RTTNews) - On Thursday, Mothers Against Drunk Driving received a $350,000 grant from General Motors Company (GM) to expand underage substance use prevention programs nationwide and improve support for victims and survivors of impaired-driving and substance-related crashes.

Building on previous support from the GM Foundation, MADD will update its Victim Services materials for digital platforms, making it easier for victims and survivors to find the support they need.

On the NYSE in the after hours, the shares were trading at $82.25 after closing Thursday's trading 1.56 percent up.