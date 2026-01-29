General Motors: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

General Motors hat am 27.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat General Motors mit einem Umsatz von insgesamt 45,29 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,06 Prozent verringert.

General Motors hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 6,37 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 1,29 Prozent auf 187,44 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 185,02 Milliarden USD gelegen.

