General Motors: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

General Motors hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite hat General Motors im vergangenen Quartal 242,69 Milliarden BRL verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte General Motors 267,08 Milliarden BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.at