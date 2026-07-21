General Motors Aktie

General Motors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008

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21.07.2026 12:42:26

General Motors Company Q2 Income Drops

(RTTNews) - General Motors Company (GM) released a profit for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $1.287 billion, or $1.41 per share. This compares with $1.865 billion, or $1.91 per share, last year.

Excluding items, General Motors Company reported adjusted earnings of $3.57 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 1.9% to $48.026 billion from $47.122 billion last year.

General Motors Company earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.287 Bln. vs. $1.865 Bln. last year. -EPS: $1.41 vs. $1.91 last year. -Revenue: $48.026 Bln vs. $47.122 Bln last year.

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