General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
|
21.07.2026 12:42:26
General Motors Company Q2 Income Drops
(RTTNews) - General Motors Company (GM) released a profit for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $1.287 billion, or $1.41 per share. This compares with $1.865 billion, or $1.91 per share, last year.
Excluding items, General Motors Company reported adjusted earnings of $3.57 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.9% to $48.026 billion from $47.122 billion last year.
General Motors Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.287 Bln. vs. $1.865 Bln. last year. -EPS: $1.41 vs. $1.91 last year. -Revenue: $48.026 Bln vs. $47.122 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!