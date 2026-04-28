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28.04.2026 12:37:45

General Motors Company Reports Decline In Q1 Bottom Line

(RTTNews) - General Motors Company (GM) reported earnings for first quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $2.614 billion, or $2.82 per share. This compares with $3.361 billion, or $3.35 per share, last year.

Excluding items, General Motors Company reported adjusted earnings of $3.430 billion or $3.70 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 0.9% to $43.624 billion from $44.020 billion last year.

General Motors Company earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.614 Bln. vs. $3.361 Bln. last year. -EPS: $2.82 vs. $3.35 last year. -Revenue: $43.624 Bln vs. $44.020 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 11.50 To $ 13.50

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