General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
|
28.04.2026 12:37:45
General Motors Company Reports Decline In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - General Motors Company (GM) reported earnings for first quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $2.614 billion, or $2.82 per share. This compares with $3.361 billion, or $3.35 per share, last year.
Excluding items, General Motors Company reported adjusted earnings of $3.430 billion or $3.70 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 0.9% to $43.624 billion from $44.020 billion last year.
General Motors Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.614 Bln. vs. $3.361 Bln. last year. -EPS: $2.82 vs. $3.35 last year. -Revenue: $43.624 Bln vs. $44.020 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 11.50 To $ 13.50
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu General Motors
Analysen zu General Motors
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|General Motors
|64,89
|-2,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.