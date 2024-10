General Motors erwartet höheren Jahresgewinn nach starkem Quartal - GM-Aktie dennoch in Rot

Im Gesamtjahr dürften bei General Motors je Aktie nun um Sonderposten bereinigt 10 bis 10,50 US-Dollar Gewinn erzielt werden, wie das Unternehmen am Dienstag in Detroit mitteilte. Bisher waren 9,50 bis 10,50 Dollar angepeilt. Analysten taxierten den Gewinn bisher am unteren Ende der neuen Spanne.

Das bereinigte operative Ergebnis insgesamt soll 14 bis 15 Milliarden Dollar (mindestens 12,9 Mrd Euro) betragen, statt 13 bis 15 Milliarden. Auch beim für Anleger wichtigen freien Mittelzufluss wird Chefin Mary Barra optimistischer. Sie verwies auf steigende Marktanteile im dritten Quartal bei überdurchschnittlichen Verkaufspreisen. Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel 2,6 Prozent zu.

Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz um 10,5 Prozent auf 48,8 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um 15,5 Prozent auf 4,1 Milliarden Dollar zu. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn blieb mit knapp 3,1 Milliarden Dollar jedoch nur stabil, vor allem wegen Verlusten von Gemeinschaftsunternehmen in China und wegen höherer Steuern.

Die GM-Aktie verliert vorbörslich an der NYSE 0,88 Prozent auf 48,50 US-Dollar.

