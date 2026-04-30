General Motors gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

General Motors ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat General Motors die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat General Motors in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 229,30 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 257,42 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at