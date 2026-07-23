General Motors öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

General Motors hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 331,08 ARS, nach 365,66 ARS im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 67 665,02 Milliarden ARS gegenüber 54 130,22 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at