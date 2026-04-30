General Motors präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

General Motors ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat General Motors die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 666,44 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte General Motors 589,32 ARS je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,13 Prozent auf 61 859,22 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46 464,52 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at