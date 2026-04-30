|
30.04.2026 06:31:29
General Motors präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
General Motors ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat General Motors die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 666,44 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte General Motors 589,32 ARS je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,13 Prozent auf 61 859,22 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46 464,52 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!