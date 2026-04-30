General Motors: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

General Motors stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,82 USD. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 3,35 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat General Motors 43,62 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 44,02 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at