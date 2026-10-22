General Motors verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

General Motors hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,95 Prozent zurück. Hier wurden 256,94 Milliarden BRL gegenüber 264,76 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at