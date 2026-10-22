General Motors verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

General Motors hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 932,36 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 298,91 ARS je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 75 014,02 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte General Motors einen Umsatz von 64 554,21 Milliarden ARS eingefahren.

Redaktion finanzen.at