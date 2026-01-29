|
General Motors veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
General Motors präsentierte in der am 27.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
General Motors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 244,32 Milliarden BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 278,48 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.
Gegenüber dem Vorjahr hat General Motors im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 033,65 Milliarden BRL. Im Vorjahr waren 1 010,49 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
