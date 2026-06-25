|
25.06.2026 20:40:01
General Motors vs. Lucid: Which Consumer Auto Stock Is a Better Buy in 2026?
Should you invest in a legacy powerhouse or a high-tech newcomer? Comparing General Motors (NYSE:GM) and Lucid Group (NASDAQ:LCID) reveals two very different strategies for navigating the future of transportation.General Motors focuses on mass-market scale and expanding into software services to complement its traditional manufacturing. In contrast, Lucid targets the luxury electric vehicle segment with proprietary technology and a direct-to-consumer sales model. These companies represent opposing ends of the broad vehicle market, offering investors a choice between established stability and speculative growth potential.General Motors designs, builds, and sells a wide range of trucks, crossovers, and cars while expanding its software-enabled services and subscriptions. Its business relies heavily on a global network of about 11,000 independent dealers and significant fleet sales to commercial entities. A recent lawsuit from a New York GMC dealer regarding unfair allocation practices highlights the potential for friction within this dealer-dependent model. The company also maintains a large presence in China through joint ventures, which remains a key part of its international strategy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lucid
|Keine Nachrichten verfügbar.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.