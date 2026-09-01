Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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01.09.2026 03:30:46

General Motors vs. Tesla: Comparing Revenue Growth Trajectories Between These Automotive Giants

General Motors (NYSE:GM) primarily designs, manufactures, and sells cars and trucks to individual consumers and commercial fleets.It expanded a collaborative fast-charging network across forty states and secured a material science agreement for its racing division while navigating a federal investigation into engine reliability. It reported a 3% operating margin for the quarter ended June 30, 2026.Tesla (NASDAQ:TSLA) manufactures and distributes electric vehicles (EVs) and solar storage systems to retail and commercial customers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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