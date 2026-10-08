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WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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08.10.2026 19:05:09
General Motors vs. Tesla: What Revenue Growth Trends Tell Investors About These Automotive Giants
General Motors (NYSE:GM) primarily generates revenue by designing, manufacturing, and distributing trucks, sport utility vehicles, passenger cars, and automotive parts for retail consumers and commercial fleet operations, while also offering automotive financing, insurance solutions, and subscription-based connected services to customers worldwide.
It recently entered a multi-year global partnership with 3M to provide advanced materials for its racing team, while it also partnered with PG&E to launch a new residential charging bundle that provides California customers with home charging hardware and monthly bill credits.
Tesla (NASDAQ:TSLA) primarily earns revenue by developing, manufacturing, and directly selling electric passenger cars, commercial transport vehicles, and large-scale energy generation and storage systems, alongside offering post-sale vehicle maintenance services, retail merchandise, and automotive regulatory credits to global buyers.
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