General Motors: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

General Motors hat am 21.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte General Motors 1,91 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 48,03 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 47,12 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at