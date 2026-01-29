General Motors: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

General Motors lud am 27.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 862,21 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das General Motors ein Ergebnis je Aktie von -273,150 ARS vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,52 Prozent auf 65 079,39 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47 671,58 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 678,74 ARS für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 972,10 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 230 429,60 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahr waren 171 635,88 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at