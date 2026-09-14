GENERAL PACKER präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GENERAL PACKER hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 162,24 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GENERAL PACKER 222,79 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,57 Prozent auf 3,75 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 492,03 JPY gegenüber 454,02 JPY im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat GENERAL PACKER mit einem Umsatz von insgesamt 11,20 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 10,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,78 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at