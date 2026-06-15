GENERAL PACKER: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

GENERAL PACKER äußerte sich am 12.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 174,14 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 39,03 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 2,85 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 60,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at