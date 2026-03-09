|
09.03.2026 06:31:29
GENERAL PACKER: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
GENERAL PACKER hat am 06.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
GENERAL PACKER hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 109,10 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 155,55 JPY je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat GENERAL PACKER mit einem Umsatz von insgesamt 2,60 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,95 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!