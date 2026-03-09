GENERAL PACKER: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

GENERAL PACKER hat am 06.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

GENERAL PACKER hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 109,10 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 155,55 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat GENERAL PACKER mit einem Umsatz von insgesamt 2,60 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,95 Prozent verringert.

