GENERAL PACKER stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GENERAL PACKER lud am 12.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 46,55 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 36,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2,00 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,55 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at