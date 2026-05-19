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19.05.2026 06:31:29
General Shopping Brasil SA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
General Shopping Brasil SA hat am 16.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 150,82 BRL gegenüber 66,20 BRL im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46,7 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 44,8 Millionen BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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