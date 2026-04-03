03.04.2026 06:31:29

General Shopping Brasil SA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

General Shopping Brasil SA lud am 31.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 103,26 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel waren -252,090 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 53,9 Millionen BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 54,6 Millionen BRL ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 11,82 BRL. Im letzten Jahr hatte General Shopping Brasil SA einen Gewinn von -434,730 BRL je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 190,19 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahr waren 180,49 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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