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18.08.2026 06:31:29
General Shopping Brasil SA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
General Shopping Brasil SA äußerte sich am 15.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 28,16 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 37,87 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 44,2 Millionen BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 44,6 Millionen BRL ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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