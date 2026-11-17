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17.11.2026 06:31:28
General Shopping Brasil SA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
General Shopping Brasil SA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 21,92 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das General Shopping Brasil SA ein Ergebnis je Aktie von 11,02 BRL vermeldet.
Das vergangene Quartal hat General Shopping Brasil SA mit einem Umsatz von insgesamt 37,9 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,6 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 18,79 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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