Generalfinance Az nom: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Generalfinance Az nom präsentierte in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,560 EUR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Generalfinance Az nom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 24,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at