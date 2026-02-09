Generalfinance Az nom vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Generalfinance Az nom hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,600 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 26,2 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,7 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,28 EUR gegenüber 1,67 EUR im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 101,91 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 82,23 Millionen EUR im Vorjahr.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 2,23 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 65,90 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at