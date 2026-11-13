Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Prämieneinnahmen im Blick
|
13.11.2026 16:18:00
Generali-Aktie fällt: Hohe Katastrophenschäden belasten das Versicherungsgeschäft - Gewinn steigt
Generali steigert Gewinn trotz hoher Katastrophenschäden
Der operative Gewinn des Konzerns stieg währungsbereinigt um 8,5 Prozent auf gut 6,4 Milliarden Euro. Er verfehlte im dritten Quartal jedoch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten, obgleich alle Sparten mehr abwarfen als ein Jahr zuvor. Die Prämieneinnahmen wuchsen in den ersten neun Monaten um 4,5 Prozent auf 76,5 Milliarden Euro, und der Überschuss legte sogar um 12 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro zu.
Auch Allianz meldet hohe Naturkatastrophenschäden
Am Donnerstag hatte bereits der deutsche Versicherer Allianz hohe Naturkatastrophenschäden aus dem Sommer gemeldet. Allein im dritten Quartal summierten sie sich bei dem Münchner Konzern auf 1,1 Milliarden Euro. Besonders teuer schlugen dabei die Zerstörungen durch Hagelstürme zu Buche, sowohl in Deutschland als auch in Italien.
Die Aktie der Generali gibt in Mailand zeitweise 0,51 Prozent auf 59 Euro ab.
TRIEST (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Allianz
|
13.11.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
13.11.26
|XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
13.11.26
|Handel in Frankfurt: DAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.11.26
|Euro STOXX 50 aktuell: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
13.11.26
|Freitagshandel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
13.11.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Freitagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.11.26
|Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Allianz-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.at)
Analysen zu Allianz
|13.11.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|12.11.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|12.11.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|12.11.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|475,70
|1,17%
|Assicurazioni Generali S.p.A.
|44,50
|-0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.