Assicurazioni Generali Aktie
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
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21.10.2026 11:22:00
Generali-Aktie freundlich: Neue Führungsstruktur - Österreich-Chef Pilgram steigt auf
Die Neuorganisation soll die Zusammenarbeit zwischen der Konzernzentrale und den einzelnen Märkten verbessern sowie die Entscheidungswege verkürzen, teilte Generali in einer Presseaussendung mit. Sie fällt in die Schlussphase des Strategieprogramms "Lifetime Partner 27: Driving Excellence" und soll zugleich den nächsten Strategiezyklus für die Jahre 2028 bis 2030 vorbereiten.
Österreich und Zentral- und Osteuropa werden gebündelt
Die Versicherungsmärkte des Konzerns werden ab Anfang 2027 in fünf Regionen gegliedert. Pilgram soll die Verantwortung für die Region Österreich und Zentral- und Osteuropa übernehmen. Generali begründet die Bündelung mit den engen Verbindungen zwischen den Märkten. Die neue Struktur soll die strategische Abstimmung stärken, nachhaltiges Wachstum fördern und den Austausch bewährter Geschäftspraktiken erleichtern.
Pilgram zählt damit künftig zu jenem Führungskreis, der die strategische Entwicklung des Konzerns auf Gruppenebene mitgestaltet. Gemeinsam mit den Managern Laetitia Leonard-Reuter und Antoine Parisi soll er zum 1. Jänner 2027 in das Group Management Committee aufgenommen werden, beschloss der Versicherungskonzern aus Triest.
Terzariol erhält mehr Kompetenzen
Auch auf Konzernebene kommt es zu einer Neuverteilung der Zuständigkeiten. Giulio Terzariol, Generaldirektor und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Gruppe, erhält zusätzliche Kompetenzen. Ab 2. November 2026 werden ihm mehrere bisher dem General Manager zugeordnete Bereiche unterstellt. Die Funktion des General Managers entfällt. Mit Jahresende 2026 scheiden die Manager Marco Sesana und Jaime Anchustegui aus dem Unternehmen aus. Sesana war zuletzt als General Manager tätig, Anchustegui gehörte ebenfalls zur Führungsspitze des Konzerns. Ihre bisherigen Verantwortungsbereiche werden im Zuge der Neuorganisation neu verteilt.
Die Generali-Aktie notiert in Mailand zeitweise 0,12 Prozent im Plus bei 42,38 Euro.
mit/stfAPA
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