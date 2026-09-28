Generali Aktie
WKN DE: 873075 / ISIN: AT0000661350
|
28.09.2026 12:48:35
Generali Investments Switzerland holt neuen CIO
Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Generali Investments Switzerland hat einen neuen Chief Investment Officer ernannt. Er war zuvor bei der UBS.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Generali Holding Vienna AG
Analysen zu Generali Holding Vienna AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!