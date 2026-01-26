Generali Aktie
WKN DE: 873075 / ISIN: AT0000661350
26.01.2026 20:37:22
Generali Loads Up 5,000 MELI Shares Worth $10.6 Million
On January 26, 2026, Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne disclosed a buy of MercadoLibre(NASDAQ:MELI) stock, increasing its stake in the Uruguay-based conglomerate.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated January 26, 2026, Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne increased its position in MercadoLibre by 5,030 shares. The estimated transaction value is $10.57 million, calculated using the average closing price for the quarter. The fund's quarter-end MercadoLibre position rose by $6.88 million in value, reflecting both additional purchases and share price changes.MercadoLibre, Inc. is a leading e-commerce and fintech provider in Latin America, leveraging a diversified ecosystem that integrates online marketplaces, digital payments, and logistics solutions. The company's scale, with over 84,000 employees and a broad regional presence, supports rapid innovation and operational resilience. MercadoLibre's competitive advantage lies in its ability to combine commerce and financial technology, driving user engagement and sustained growth across multiple high-potential markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Generali Holding Vienna AG
Analysen zu Generali Holding Vienna AG
