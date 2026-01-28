Aviation Holdings Group Aktie
Generali Opens Position in Archer Aviation Stock, Buys 1 Million Shares for $7 Million
According to a SEC filing dated Jan. 26, 2026, Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne initiated a new position in Archer Aviation (NYSE:ACHR) during the fourth quarter. The Warsaw-based fund acquired 1,000,000 shares, with an estimated transaction value of approximately $7.52 million based on the period's average share price. The quarter-end value of the position also stood at $7.52 million, reflecting both the initial purchase and price movement over the quarter.This holding is a new position for the fund, representing 1.29% of reportable AUM as of Dec. 31, 2025.As of Jan. 26, 2026, shares of Archer Aviation were priced at $8.03. The stock declined 19.5% over the past year, underperforming the S&P 500 by 33 percentage points. The fund reported 30 total equity positions and $584.65 million in 13F reportable assets at quarter-end.
