Assicurazioni Generali Aktie
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
|
08.12.2025 12:05:41
Generali Schweiz besetzt vier Schlüsselpositionen neu
Generali Schweiz hat gleich vier Schlüsselpositionen neu besetzt. Drei der neuen Managerinnen und Manager wurden bei Wettbewerbern und der Schweizer Grossbank gefunden, die neue Finanzchefin stammt aus dem eigenen Konzern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
|08.12.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|07.08.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|09.05.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.03.25
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|14.03.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.03.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
